В понедельник, 19 октября, состоится старт чемпионата Казахстана по хоккею, который теперь называется Pro Hokei Ligasy. Из-за пандемии начало первенства долго откладывали, а клубы в столь длительное межсезонье сильно изменились.

В лучшую ли или в худшую сторону, можно будет сказать по ходу сезона, но некоторые однозначно выиграли от такой перестановки. Как раз о таких изменениях - в материале корреспондента Vesti.kz.

Действительно, приход новых "контендеров" во внутренний чемпионат Казахстана его взбудоражил. Среди клубов, которые перешли в этот турнир, такие сильные коллективы, как "Сарыарка", "Торпедо" и столичный "Номад".

Разумеется, уход из ВХЛ сильно сказался на внутреннем распорядке сил, все перешедшие команды в межсезонье понесли изменения, однако первым, кто может сказать, что гарантировано остается одним из главных претендентов на титул, является карагандинская "Сарыарка".



Что касается подписаний?



ХК "Сарыарка"







В сезоне-2019/2020 команда хоть и являлась действующим обладателем кубка Петрова, в плей-офф остановилась в рамках 1/8 финала, проиграв клубу "СКА - Нева". В чемпионате Казахстана же карагандинцы предстанут в немного обновленном составе.

Из последних подписаний "Сарыарки" можно отметить звезду казахстанского хоккея Талгата Жайлауова и Олега Шилина - вратаря из ВХЛ.



Казахстанец провел в КХЛ 11 сезонов, играя за "Барыс", в котором набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. Он станет значительной опорой для молодого состава команды и привнесет дополнительный интерес к клубу со стороны болельщиков.



Голкипер Шилин выступал большую часть своей карьеры в системе "Авангарда" и даже провел несколько матчей в КХЛ. В прошедшем сезоне он представлял красноярский "Сокол" в ВХЛ.



В составе команды уже не числятся одни из главных игроков предыдущих сезонов, такие как вратарь Эдуард Рейзвих, сыгравший важнейшую роль в погоне за титулом сезона ВХЛ-2018/19 , а также лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата Александр Ремов. Клуб также покинули Эдгарс Кулда и Дмитрий Бойчук.



В атаке к "Сарыарке" присоединился опытный Михаил Рахманов, игравший в своей карьере за "Барыс", в минувшем сезоне в составе "Арлана" он провел 60 матчей и набрал статистику в 47 (20+27) очков. А в защите коллектив усилился и прибавил к своему составу игрока минского "Динамо" Романа Достанко - за 20 матчей в регулярке КХЛ-2019/20 он отметился статистикой в 3 (1+2) балла. Также в обороне подписали раннее игравшего в ВХЛ Олега Мисюля, набравшего за карьеру в лиге 42 (13+29) очка.



В летнем межсезонье команда заполучила казахстанского защитника Артемия Лакизу и нападающего Александра Щербина, но они выбыли из клуба, так и не сыграв ни матча.



Также "Сарыарка" подписала в команду победителя молодежного чемпионата мира по хоккею Никиту Двуреченского. Сезон 2017/18 он вместе с питерским "Динамо" завершил в качестве обладателя кубка Петрова. В прошедшем чемпионате набрал статистику в 8 (2+6) очков в 24-ти играх, выступая за "Шахтер" и "Неман". Также за 15 матчей за "Нефтяник" после перехода Двуреченский заполучил в свой актив 5 (3+2) очка. В КХЛ он сыграл 265 игр за многие клубы со статистикой в 50 (32+18) баллов. Среди его команд - московское "Динамо", "Югра" и "Сибирь".



Помимо того, клуб из Караганды подписал Александра Сметанина, игравшего ранее в ВХЛ с карьерным резюме в 4 (1+3) очков.



ХК "Торпедо"







Команда из Усть-Каменогорска уже давно не выступает в Казахстане. Однако после десяти лет, проведенных в ВХЛ, клуб вернулся и готов побороться за чемпионство. На данный момент 90 процентов состава дали согласие на выступление в ОЧРК, что делает "Торпедо" одним из главных претендентов на титул. Учитывая то, что коллектив собирался как раз для борьбы в ВХЛ, даже несмотря на довольно значимые потери в составе в виде лидеров команды, клуб остается в качестве одного из главных фаворитов сезона.

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В межсезонье "Торпедо" покинули Евгений Рымарев, Александр Тарасов и Денис Игнашин. Рымарев, перешедший в "Югру", являлся лидером команды на протяжении долгих лет и обладал многими рекордами за свою карьеру.

Александр Тарасов, решивший перейти в новокузнецкий "Металлург", был третьим бомбардиром прошедшего сезона, а Денис Игнашин, который теперь будет представлять "Ермак", был опытным центральным нападающим команды.



Из приобретений можно назвать хоккеистов, выступавших за "Адмирал" в КХЛ в предыдущем сезоне. Оттуда укрепили команду нападающий Александр Мерескин 101 (50+51) очко в КХЛ, 39 (14+25) очков в ВХЛ и защитник Александр Угольников 52 (23+29) очка в КХЛ, 89 (31+58) очков в ВХЛ.

Также к ним присоединился игрок обороны Александр Юксеев, который провел в КХЛ 44 матча и отметился статистикой в 4 (2+2) очка, а в предыдущий сезон в ВХЛ он провел 49 игр за "Металлург" из Новокузнецка, где набрал 19 (7+12) очков, всего в ВХЛ на его счету 161 (37+124) очко.

Можно резюмировать, что "Торпедо" заполучило к себе опытных игроков.



ХК "Темиртау"







Еще одним плюсом того, что к чемпионату Казахстана по хоккею присоединились новые клубы из ВХЛ, стало то, что турнир получил немало очков привлекательности для игроков младшей хоккейной лиги континента. Многие игроки, которые не нашли свое место в составах нынешней ВХЛ, решили обратить свое внимание на обновившийся ОЧРК.



Так, в этом году "Темиртау" будут представлять сразу четыре новых игрока из Высшей хоккейной лиги. Это Игорь Галыгин и Артем Белоцкий из системы "Автомобилиста" , а также выступавший в фарм-клубе череповецкой "Северстали" Никита Колесников и игравший ранее в "Горняке" Степан Грымзин.

Галыгин сыграл в сезоне 2019/20 14 матчей за "Горняк" в ВХЛ, в которых забил одну шайбу, Белоцкий отметился пятью играми в КХЛ в сезоне 2017/18, одним голом и одной результативной передачей в ВХЛ за карьеру, сыграв в 15-ти матчах.



Их новый партнер по команде Колесников, может похвастаться более впечатляющим резюме. Он сыграл три матча в КХЛ и 56 в ВХЛ, в которой набрал статистику в 15 (5+10) очков.

Грымзин же, поигравший в КХЛ, провел 15 игр за "Югру" в сезоне 2017/18, где забил одну шайбу. В ВХЛ он сыграл 79 игр, по ходу которых набрал статистику в 15 (9+6) очков.



ХК "Номад"







Фарм-клуб "Барыса", который провел в ВХЛ лишь один сезон 2019/20 и не раз выходил в финальную часть чемпионата Казахстана.



Из команды в ушел ветеран казахстанского хоккея, лучший бомбардир в прошлом сезоне Жайлауов, а также лучший снайпер Валентин Разумняк. Но клуб сохранил почти весь свой состав и привлек в коллектив нападающих Захара Пархоменко, набравшего в предыдущем сезоне 54 (24+30) очков за "Алтай-Торпедо", и Ивана Клепко, записавшему к себе в актив в прошлом сезоне один ассист за ХК "Астана" и 5 (1+4) очков за "Бейбарыс" Атырау.



ХК "Алматы"







Состав клуба из Алматы пополнил защитник ВХЛ Евгений Борисов, последние два сезона выступавший за три коллектива. Среди них такие команды, как "Ростов", "Ижсталь", и "ОРДЖИ" из Китая.



ХК "Актобе"







В межсезонье более половины состава претерпело изменения. Клуб покинули Павел Копытин и Андрей Спиридонов, лучшие бомбардиры прошлого чемпионата. Вместо них в команде появились такие же опытные игроки - Дмитрий Потайчук (82 (37+45) очка в ВХЛ), Вадим Митряков (30 (12+18) очков в КХЛ, 27 (10+17) очков в ВХЛ) и Степан Филонов (75 (41+34) очков в ВХЛ). В качестве вратаря себя покажет Дмитрий Мальгин, а линию защиты усилят Сергей Егоров и Дмитрий Степанов.



ХК "Иртыш"







"Иртыш" в межсезонье после проведенного контрольного матча покинул Кирилл Ядрышников, игравший ранее в чемпионате Казахстана за Алматы.



ХК "Бейбарыс"







"Бейбарыс" представил нового хоккеиста - Антона Петрова, играющего на позиции нападающего, но на просмотре разошелся с игроком защиты Кириллом Образцовым. Также клуб подписал защитника из ВХЛ Дениса Григоркевича.



ХК "Горняк"







"Горняк" по обоюдному согласию расстался с игроками защиты Иваном Лобановым и Сергеем Пахмуриным, вратарем Александром Закировым и нападающими Денисом Гафаровым и Денисом Никулиным.



Клуб подписал вратаря Никиту Акулинина и форварда Александра Воронина.



ХК "Арлан"







Команда получила игроков из ВХЛ - Алексея Власкина, Александра Куваева и Кирилла Шмурыгина.



"Арлан" также подписал на позицию лимитчика прошедшего казахстанскую школу хоккея Даниила Смолянского.



Другие клубы чемпионата Казахстана по хоккею в межсезонье были не так активны.



Напомним, из-за случаев заражения коронавирусом, которые были выявлены в ХК "Барыс", старт чемпионата Казахстана был отложен и не смог начаться в сентябре, как планировалось изначально. На участие в нем заявились "Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", которые из-за пандемии в этом сезоне не стали выступать в Высшей хоккейной лиге России.

Лучший сезон в истории? Почему уход клубов из ВХЛ сделает чемпионат Казахстана только сильнее

Фото: ХК "Сарыарка", ХК "Алматы", ХК "Торпедо", ХК "Барыс", ХК "Иртыш", ХК "Актобе", ХК "Горняк", ХК "Арлан"