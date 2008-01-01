Защитник "Барыса" переведен в список травмированных игроков

Он поучаствовал в волевой победе над "Салаватом Юлаевым".

Алексей Маклюков. Фото: ХК "Барыс" ©
Новости спорта Хоккей
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Сегодня 13:20
Защитник "Барыса" Алексей Маклюков переведен в список травмированных игроков на официальном сайте КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской команды, передает корреспондент Vesti.kz.

В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист сыграл 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, на его счету 2 результативные передачи, показатель полезности минус 2.

Маклюков сыграл и в победном матче против "Салавата Юлаева", когда "Барыс" отыгрался со счетом 0:2 и победил соперника в овертайме.

14 октября клуб из Нур-Султана сыграет на выезде против московского "Спартака". 
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Хоккей
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Сегодня 13:20
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