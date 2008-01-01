Защитник "Барыса" переведен в список травмированных игроков

Защитник "Барыса
" Алексей Маклюков
переведен в список травмированных игроков на официальном сайте КХЛ
. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской команды, передает корреспондент Vesti.kz
.
В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист сыграл 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, на его счету 2 результативные передачи, показатель полезности минус 2.
Маклюков сыграл и в победном матче против "Салавата Юлаева", когда "Барыс" отыгрался
со счетом 0:2 и победил соперника в овертайме.
14 октября клуб из Нур-Султана сыграет на выезде против московского "Спартака".