СМИ сообщили о состоянии экс-тренера "Барыса" после операции

Главный тренер московского "Динамо
" и экс-наставник "Барыса" Владимир Крикунов
успешно перенес операцию, сообщает "Р-Спорт
".
Ранее, в понедельник, генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ
с петербургским СКА из-за болезни.
После прилета в Санкт-Петербург 70-летний специалист почувствовал недомогание. По результатам первичного обследования у Крикунова был диагностирован острый аппендицит.
"После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, - сказал Кровопусков. - Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик".
Московское "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции. Владимир Крикунов тренировал "Барыс
" в сезоне 2012/13.