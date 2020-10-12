СМИ сообщили о состоянии экс-тренера "Барыса" после операции

Его госпитализировали перед матчем регулярного сезона КХЛ.

Владимир Крикунов. Фото: Belarushockey.com ©
Новости спорта Хоккей
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Вчера 23:23
Главный тренер московского "Динамо" и экс-наставник "Барыса" Владимир Крикунов успешно перенес операцию, сообщает "Р-Спорт".

Ранее, в понедельник, генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА из-за болезни.

После прилета в Санкт-Петербург 70-летний специалист почувствовал недомогание. По результатам первичного обследования у Крикунова был диагностирован острый аппендицит.

"После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, - сказал Кровопусков. - Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик".

Московское "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции. Владимир Крикунов тренировал "Барыс" в сезоне 2012/13.
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Хоккей
0
Вчера 23:23
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