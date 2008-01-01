"Барыс" на выезде отыгрался с 0:2 и победил в овертайме "Салават Юлаев" в КХЛ

Матч проходил в Уфе.

Фото: ХК "Барыс" ©
Новости спорта Хоккей
4
Сегодня 19:46
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Салават Юлаев - Барыс 2:3 ОТ

Голы: Мухамадуллин, 23 (1:0); Алексеев, 32 (2:0); Мусоров, 41 (2:1); Диц, 48 (2:2); Старченко, 60 (2:3)

Турнирная таблица
"Барыс" в матче регулярного сезона КХЛ обыграл на выезде уфимский "Салават Юлаев", проигрывая по ходу матча 0:2, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом периоде преимуществом владели хозяева площадки, но реализовать его в голы они не сумели.

Но во втором периоде голы пришли - сначала точным броском отметился Шакир Мухамадуллин, затем Александр Алексеев удвоил преимущество башкирского клуба. К этому моменту у "Барыса" получил удаление до конца игры Никита Михайлис - за удар по ноге соперника.

Перед третьим отрезком игры "Салават" вел со счетом 2:0. В третьем гостям удалось не только сравнять счет, но и отыграться. Сначала с передачи Дмитрия Гренца забил Максим Мусоров, а на 49-й минуте счет сравнял Даррен Диц

В основное время определить победителя не удалось. А вот в овертайме одна из атак гостей закончилась голом - в большинстве Роман Старченко забросил победную шайбу для "Барыса".

"Барыс" после этой победы набрал 11 очков и вышел на 9-е место в Восточной конференции. Уфимцы идут на четвертой позиции.

Метки:
Барыс в КХЛ Салават Юлаев КХЛ
Хоккей
4
Сегодня 19:46
© 2008 - 2020 ТОО «EML»