Официально объявлены дата старта чемпионата Казахстана по хоккею и календарь игр

Начало сезона переносили из-за коронавируса.

Фото: ХК "Арлан" ©
Новости спорта Хоккей
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Сегодня 16:50
Казахстанская хоккейная федерация объявила о старте чемпионата страны и опубликовала календарь игр на первые четыре тура, передает корреспондент Vesti.kz.

Первые матчи чемпионата страны пройдут в шести городах 19 октября. В этот день состоятся встречи "Номад" - "Алтай Торпедо", "Торпедо" - "Снежные Барсы", "Арлан" - "Бейбарыс", "Кулагер" - "Актобе", "Темиртау" - "Сарыарка", "Иртыш" - "Алматы".

Добавим, что старт чемпионата переносили несколько раз из-за ситуации с коронавирусом. 

Полное расписание игр доступно здесь
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Сегодня 16:50
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