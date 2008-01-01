Официально объявлены дата старта чемпионата Казахстана по хоккею и календарь игр

Казахстанская хоккейная федерация объявила о старте чемпионата страны и опубликовала календарь игр на первые четыре тура, передает корреспондент Vesti.kz
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Первые матчи чемпионата страны пройдут в шести городах 19 октября. В этот день состоятся встречи "Номад" - "Алтай Торпедо", "Торпедо" - "Снежные Барсы", "Арлан" - "Бейбарыс", "Кулагер" - "Актобе", "Темиртау" - "Сарыарка", "Иртыш" - "Алматы".
Добавим, что старт чемпионата переносили
несколько раз из-за ситуации с коронавирусом.
Полное расписание игр доступно здесь
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