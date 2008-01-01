Принято решение о старте чемпионата Казахстана по хоккею

Его начало откладывалось из-за коронавируса.

Фото: shaiba.kz©
Новости спорта Хоккей
0
Сегодня 12:50
На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса было принято решение о старте нового сезона чемпионата Казахстана, сообщает Шайба.kz.

Турнир начнется в ближайшее время. Казахстанская федерация хоккея скоро представит обновленный календарь Pro Hokei Ligasy.

При этом все матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами на местах.

Напомним, что новый сезон планировалось начать 19 сентября, но из-за эпидемиологической ситуации старт чемпионата перенесли.
Метки:
Хоккей Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей
0
Сегодня 12:50
© 2008 - 2020 ТОО «EML»