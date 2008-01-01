Принято решение о старте чемпионата Казахстана по хоккею

На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса было принято решение о старте нового сезона чемпионата Казахстана, сообщает Шайба.kz
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Турнир начнется в ближайшее время. Казахстанская федерация хоккея скоро представит обновленный календарь Pro Hokei Ligasy
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При этом все матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами на местах.
Напомним, что новый сезон планировалось начать 19 сентября, но из-за эпидемиологической ситуации старт чемпионата перенесли.