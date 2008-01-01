Прямая трансляция матча "Барыса" против "Северстали" в КХЛ

Казахстанский клуб возвращается на родной лед.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Барыс - Северсталь

Турнирная таблица
10 октября казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в рамках регулярного сезона КХЛ. В Нур-Султане команда Юрия Михайлиса примет "Северсталь", передает корреспондент Vesti.kz.

В крайнем матче "Барыс" со счетом 2:3 на выезде проиграл "Автомобилисту" из Екатеринбурга. В Восточной конференции "Барыс" идет на 10-м месте, "Северсталь" занимает седьмую строчку в Западной конференции.

Для клуба из столицы Казахстана это будет третий матч после возвращения из карантина. Игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Северсталь" в КХЛ >>>>>>>>>>>>
Метки:
Барыс в КХЛ Северсталь КХЛ
Хоккей
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Сегодня 10:00
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