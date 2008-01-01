Прямая трансляция матча "Барыса" против "Северстали" в КХЛ

10 октября казахстанский "Барыс
" проведет очередной матч в рамках регулярного сезона КХЛ
. В Нур-Султане команда Юрия Михайлиса примет "Северсталь
", передает корреспондент Vesti.kz
.
В крайнем матче "Барыс" со счетом 2:3 на выезде проиграл
"Автомобилисту" из Екатеринбурга. В Восточной конференции "Барыс" идет на 10-м месте, "Северсталь" занимает седьмую строчку в Западной конференции.
Для клуба из столицы Казахстана это будет третий матч после возвращения из карантина. Игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.
Прямая трансляция матча "Барыс" - "Северсталь" в КХЛ >>>>>>>>>>>>