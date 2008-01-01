Уроженец Усть-Каменогорска продлил контракт с финалистом Кубка Стэнли

Он стал одним из героев плей-офф турнира.

Антон Худобин. Фото: Sport-express.ru ©
Новости спорта Хоккей
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Сегодня 08:08
Воспитанник казахстанской школы хоккея Антон Худобин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Даллас Старз". Соглашение рассчитано на три года, за это время голкипер заработает 10 миллионов долларов, сообщает Shaiba.kz.

В нынешнем сезоне Худобин ярко выступил в плей-офф НХЛ и помог своей команде дойти до финала Кубка Стэнли, где "Даллас" уступил "Тампе".

По итогам регулярного чемпионата НХЛ 34-летний уроженец Усть-Каменогорска стал лучшим голкипером по проценту отраженных бросков - 93 процента. В прошедшем плей-офф он одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,69.
Метки:
НХЛ Кубок Стэнли
Хоккей
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Сегодня 08:08
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