"Барыс" понес потери в победном матче со СКА

Получивший травму в победном матче КХЛ
против питерского СКА нападающий "Барыса" Павел Акользин
не сможет помочь своей команде в выездной игре против "Автомобилиста
" из Екатеринбурга, сообщает Bestnews.kz
.
Как сообщила пресс-служба казахстанской команды, Акользин не будет включен в заявку команды на матч.
Напомним, что в победном матче против СКА (3:2 после буллитов) Акользин стал
автором голевой передачи, но затем получил
повреждение и не смог доиграть встречу.
Матч против "Автомобилиста" пройдет 7 октября.