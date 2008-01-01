"Барыс" понес потери в победном матче со СКА

Один из нападающих не поможет команде в матче против "Автомобилиста".

Павел Акользин. Фото: ХК "Барыс" ©
Новости спорта Хоккей
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Сегодня 15:01
Получивший травму в победном матче КХЛ против питерского СКА нападающий "Барыса" Павел Акользин не сможет помочь своей команде в выездной игре против "Автомобилиста" из Екатеринбурга, сообщает Bestnews.kz.

Как сообщила пресс-служба казахстанской команды, Акользин не будет включен в заявку команды на матч.

Напомним, что в победном матче против СКА (3:2 после буллитов) Акользин стал автором голевой передачи, но затем получил повреждение и не смог доиграть встречу.

Матч против "Автомобилиста" пройдет 7 октября. 
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Хоккей
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Сегодня 15:01
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