Нападающего соперника "Барыса" по конференции дисквалифицировали на три матча КХЛ

Он перешел в команду за день до игры.

Фото: Sport.ru ©
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Сегодня 12:04
Нападающий китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Алексей Торопченко дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщает "Р-Спорт".

Торопченко отстранен по итогам гостевого матча с московским "Динамо" (6:3), который прошел 4 октября, за удар соперника коленом. Форвард также подвергнут денежному штрафу.

"Куньлунь", который является соперником "Барыса" по Восточной конференции, в ближайших трех матчах сыграет с челябинским "Трактором" (7 октября), минским "Динамо" (9 октября) и московским "Спартаком" (12 октября).
Метки:
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Хоккей
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Сегодня 12:04
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