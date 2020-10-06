Нападающего соперника "Барыса" по конференции дисквалифицировали на три матча КХЛ

Нападающий китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Алексей Торопченко
дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата КХЛ
, сообщает "Р-Спорт
".
Торопченко отстранен по итогам гостевого матча с московским "Динамо" (6:3), который прошел 4 октября, за удар соперника коленом. Форвард также подвергнут денежному штрафу.
"Куньлунь
", который является соперником "Барыса
" по Восточной конференции, в ближайших трех матчах сыграет с челябинским "Трактором" (7 октября), минским "Динамо" (9 октября) и московским "Спартаком" (12 октября).