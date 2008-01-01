С возвращением! Прямая трансляция первого матча "Барыса" в КХЛ после карантина

4 октября хоккейный клуб "Барыс
" проведет свой первый матч в КХЛ
после перерыва, связанного со вспышкой коронавируса в команде. Дома казахстанская команда примет действующего победителя турнира питерский СКА, передает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по казахстанскому времени. Из-за случаев заражения хоккеистов, "Барыс" провел две недели на карантине. За это время команда Юрия Михайлиса опустилась на десятое место в Восточной конференции.
Перед игрой со СКА также стало известно о состоянии здоровья 19 игроков "Барыса". Они вылечились
от коронавируса и готовый помочь своей команде.
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "СКА" >>>>>>>>>>>>