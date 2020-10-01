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"Они доберут свое, догонят". Олимпийский чемпион - о шансах "Барыса" в борьбе за плей-офф КХЛ

Клуб из столицы Казахстана пока занимает 10-е место в регулярном чемпионате.

"Они доберут свое, догонят". Олимпийский чемпион - о шансах "Барыса" в борьбе за плей-офф КХЛ
Александо Кожевников. Фото: "ТНВ-Татарстан" ©
Новости спорта Хоккей
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Известный российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "ТНВ-Татарстан", оценил шансы казахстанского "Барыса" в борьбе за попадание в плей-офф КХЛ.

"Барыс" из-за случаев заражения коронавирусом в команде ушел на двухнедельный карантин. Из-за того, что матчи клуба в КХЛ были перенесены, клуб опустился на 10-е место в Восточной конференции.

"Я думаю, они доберут свое, догонят. По тем матчам, что я видел, нельзя сказать о каком-то провале. Коронавирус еще не забывайте, они иностранная команда и национальные ограничения, связанные с пандемией, не позволили им провести ряд матчей. Но состав у них неплохой. Думаю, в пятерку, как минимум, они точно вернутся" - сказал Кожевников. 

Добавим, что 1 октября двухнедельный карантин "Барыса" истек. На 4 октября у казахстанского клуба намечен матч против питерского СКА.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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