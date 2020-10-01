"Они доберут свое, догонят". Олимпийский чемпион - о шансах "Барыса" в борьбе за плей-офф КХЛ

Добавим, что 1 октября двухнедельный карантин "Барыса" истек. На 4 октября у казахстанского клуба намечен матч против питерского СКА.
"Я думаю, они доберут свое, догонят. По тем матчам, что я видел, нельзя сказать о каком-то провале. Коронавирус еще не забывайте, они иностранная команда и национальные ограничения, связанные с пандемией, не позволили им провести ряд матчей. Но состав у них неплохой. Думаю, в пятерку, как минимум, они точно вернутся" - сказал Кожевников.
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