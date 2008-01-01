Просто пустота. Уроженец Усть-Каменогорска - о поражении в финале Кубка Стэнли

Воспитанник казахстанской школы хоккея был близок к главному хоккейному трофею.

Антон Худобин. Фото: Eurosport.com ©
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Сегодня 12:44
Голкипер "Далласа" Антон Худобин поделился эмоциями после поражения от "Тампы Бэй" в финале Кубка Стэнли. Финальная серия завершилась на шестом матче, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Старз" уступили в серии со счетом 2-4, а 34-летний Худобин, который является воспитанником казахстанской школы хоккея, отразил 744 броска по своим воротам в плей-офф, показав третий результат в истории НХЛ.

- Никаких чувств сейчас нет, пустота. Мы не стали победителями. Но характер этой команды все равно невероятен, - цитирует русскоязычный сайт НХЛ Худобина.

Добавим, что в составе победителей обладателями трофея стали два бывших игрока казахстанского "Барыса" - Виктор Хедман и Райан Макдона
Метки:
НХЛ Кубок Стэнли
Хоккей
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Сегодня 12:44
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