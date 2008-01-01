Просто пустота. Уроженец Усть-Каменогорска - о поражении в финале Кубка Стэнли

Голкипер "Далласа" Антон Худобин
поделился эмоциями после поражения от "Тампы Бэй" в финале Кубка Стэнли
. Финальная серия завершилась на шестом матче, сообщает "Спорт-Экспресс
".
"Старз" уступили
в серии со счетом 2-4, а 34-летний Худобин, который является воспитанником казахстанской школы хоккея, отразил 744 броска по своим воротам в плей-офф, показав третий результат в истории НХЛ
.
- Никаких чувств сейчас нет, пустота. Мы не стали победителями. Но характер этой команды все равно невероятен, - цитирует русскоязычный сайт НХЛ Худобина.
Добавим, что в составе победителей обладателями трофея стали
два бывших игрока казахстанского "Барыса" - Виктор Хедман
и Райан Макдона
.