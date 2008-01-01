Команда воспитанника казахстанского хоккея проиграла финальную серию Кубка Стэнли

А хоккеист из Усть-Каменогорска стал одним из героев турнира.

Антон Худобин. Фото: News.immitate.com ©
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Сегодня 09:35
В канадском Эдмонтоне определился обладатель Кубка Стэнли. Им стала команда "Тампа Бэй Лайтнинг", победившая в финальной серии "Даллас Старз", за который выступает воспитанник казахстанского хоккея вратарь Антон Худобин, передает корреспондент Vesti.kz.

Победитель определился в шестом матче серии. "Тампа" обыграла "Даллас" со счетом 2:0 благодаря шайбам Брейдена Пойнта и Блейка Коулмана. 

Антон Худобин парировал 27 бросков. А российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска, оформив первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ

34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".

В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" и "Бостона" выступал за "Каролину" и "Анахайм". За девять сезонов в сильнейшей лиге мира он провел 147 матчей.

Метки:
НХЛ Кубок Стэнли
Хоккей
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Сегодня 09:35
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