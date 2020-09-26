Определены даты перенесенных игр "Барыса" против "Куньлуня" и "Сочи" в КХЛ

В казахстанской команде зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Сегодня 07:54
Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" и китайским "Куньлунем", которая была перенесена из-за вспышки коронавируса в казахстанской команде, состоится 19 декабря, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на сайт КХЛ.

Первоначально встреча была запланирована на 27 сентября. Также лига подтвердила, что перенесенный матч "Сочи" - "Барыс" состоится 28 октября (вместо 1 октября).

"Барыс" 17 сентября сообщил о переносе шести ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у 12 членов команды и тренерского штаба.

В пятницу официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов сообщил, что число заразившихся коронавирусом в "Барысе" увеличилось до 19.
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Барыс в КХЛ Куньлунь КХЛ Сочи ХК
Хоккей
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Сегодня 07:54
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