Определены даты перенесенных игр "Барыса" против "Куньлуня" и "Сочи" в КХЛ

Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом
" и китайским "Куньлунем
", которая была перенесена из-за вспышки коронавируса в казахстанской команде, состоится 19 декабря, сообщает "Р-Спорт
" со ссылкой на сайт КХЛ
.
Первоначально встреча была запланирована на 27 сентября. Также лига подтвердила, что перенесенный матч "Сочи
" - "Барыс" состоится 28 октября (вместо 1 октября).
"Барыс" 17 сентября сообщил о переносе шести ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у 12 членов команды и тренерского штаба.
В пятницу официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов сообщил, что число заразившихся коронавирусом в "Барысе" увеличилось
до 19.