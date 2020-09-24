Защитник "Трактора" одним ударом нокаутировал хоккеиста "Салавата Юлаева" в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) между уфимским "Салаватом Юлаевым
" и челябинским "Трактором
" произошла зрелищная драка, сообщает "Р-Спорт
".
В середине второго периода, при счете 2:0 в пользу уфимцев, завязалась драка между защитником "Трактора" Олегом Евенко
и игроком обороны "Салавата" Алексеем Семеновым
.
Евенко отправил своего соперника на лед первым ударом. В итоге оба защитника были наказаны пятиминутным штрафом.
Матч в Уфе завершился победой "Салавата Юлаева" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).