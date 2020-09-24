Защитник "Трактора" одним ударом нокаутировал хоккеиста "Салавата Юлаева" в матче КХЛ

Оба игрока получили пятиминутный штраф за драку.

Фргамент матча "Трактор" - "Салават Юлаев". Фото: Rsport.ria.ru ©
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Сегодня 08:19
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором" произошла зрелищная драка, сообщает "Р-Спорт".

В середине второго периода, при счете 2:0 в пользу уфимцев, завязалась драка между защитником "Трактора" Олегом Евенко и игроком обороны "Салавата" Алексеем Семеновым.



Евенко отправил своего соперника на лед первым ударом. В итоге оба защитника были наказаны пятиминутным штрафом.

Матч в Уфе завершился победой "Салавата Юлаева" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Метки:
КХЛ Салават Юлаев Трактор
Хоккей
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Сегодня 08:19
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