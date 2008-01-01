Воспитанник казахстанского хоккея установил рекорд "Далласа" по сейвам в плеф-офф НХЛ

Его команда уступили во втором матче финальной серии.

Антон Худобин. Фото: Sports.ru ©
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Сегодня 10:23
В канадском Эдмонтоне завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Даллас Старз". Победу в матче со счетом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки "Тампы". Счет в серии стал равным - 1:1, сообщает Championat.com.

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил в этом матче 28 бросков. 34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 624 броска, что отныне является лучшим результатом в истории "Далласа" в одном плей-офф. Прежний клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором - он отразил 606 бросков.

34-летний Худобин проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях он выходил на лед со скамейки запасных.

Антон Худобин родился в Усть-Каменогорске, а в 13 лет переехал в школу магнитогорского "Металлурга". В этой команде он дебютировал в профессиональном хоккее, после чего перебрался в НХЛ.
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Хоккей
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Сегодня 10:23
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