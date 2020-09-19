Ушедший на карантин клуб КХЛ вернул в состав своего экс-капитана

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"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о возвращении экс-капитана команды Петера Регина. Контракт форварда с финским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает "Спорт-Экспресс".
В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач, набрав 26 штрафных минут. Нападающий стал третьим бомбардиром клуба в регулярке. В шести матчах плей-офф капитан набрал четыре (2+2) очка.
За финский клуб Регин выступал на протяжении пяти сезонов (с сезона-2015/2016). В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ датский нападающий провел 295 матчей, забросил 66 шайб и отдал 128 голевых передач.
В межсезонье его посчитали слишком возрастным игроком и отказались от его услуг, а теперь вернули. Добавим, что несколько игроков финской команды сдали положительные анализы на коронавирус. Команда ушла на двухнедельный карантин. Из-за положительных тестов на карантин также ушел казахстанский "Барыс".
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