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Ушедший на карантин клуб КХЛ вернул в состав своего экс-капитана

В межсезонье от него отказались из-за возраста.

Ушедший на карантин клуб КХЛ вернул в состав своего экс-капитана
Петер Регин. Фото: Sportclub.ru ©
Новости спорта Хоккей
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"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о возвращении экс-капитана команды Петера Регина. Контракт форварда с финским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач, набрав 26 штрафных минут. Нападающий стал третьим бомбардиром клуба в регулярке. В шести матчах плей-офф капитан набрал четыре (2+2) очка.

За финский клуб Регин выступал на протяжении пяти сезонов (с сезона-2015/2016). В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ датский нападающий провел 295 матчей, забросил 66 шайб и отдал 128 голевых передач. 

В межсезонье его посчитали слишком возрастным игроком и отказались от его услуг, а теперь вернули. Добавим, что несколько игроков финской команды сдали положительные анализы на коронавирус. Команда ушла на двухнедельный карантин. Из-за положительных тестов на карантин также ушел казахстанский "Барыс".

 

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Метки:
КХЛ Йокерит

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