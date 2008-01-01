Олимпийский чемпион возглавит соперника "Барыса" по Восточной конференции КХЛ

Олимпийский чемпион Калгари по хоккеювозглавит хабаровский "", сообщаетПоследние два сезона 59-летний специалист возглавлял владивостокский "Адмирал". А в сезоне 2010-2011 Светлов уже был главным тренером "Амура".В нынешнем сезоне хабаровский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав одну победу в семи матчах.Светлов сменит Павла Торгаева, который является исполняющим обязанности главного тренера хабаровского клуба после отставки Александра Гулявцева.Добавим, что "Амур" является соперник казахстанского "" по Восточной конференции