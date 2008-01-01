Олимпийский чемпион возглавит соперника "Барыса" по Восточной конференции КХЛ

Это будет второй приход тренера в команду.

Сергей Светлов. Фото: Allhocrey.ru ©
Новости спорта Хоккей
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Сегодня 11:42
Олимпийский чемпион Калгари по хоккею Сергей Светлов возглавит хабаровский "Амур", сообщает Allhockey.ru.

Последние два сезона 59-летний специалист возглавлял владивостокский "Адмирал". А в сезоне 2010-2011 Светлов уже был главным тренером "Амура".

В нынешнем сезоне хабаровский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав одну победу в семи матчах. 

Светлов сменит Павла Торгаева, который является исполняющим обязанности главного тренера хабаровского клуба после отставки Александра Гулявцева.

Добавим, что "Амур" является соперник казахстанского "Барыса" по Восточной конференции КХЛ
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Хоккей
0
Сегодня 11:42
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