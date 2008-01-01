Олимпийский чемпион возглавит соперника "Барыса" по Восточной конференции КХЛ

Олимпийский чемпион Калгари по хоккею Сергей Светлов
возглавит хабаровский "Амур
", сообщает Allhockey.ru
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Последние два сезона 59-летний специалист возглавлял владивостокский "Адмирал". А в сезоне 2010-2011 Светлов уже был главным тренером "Амура".
В нынешнем сезоне хабаровский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав одну победу в семи матчах.
Светлов сменит Павла Торгаева, который является исполняющим обязанности главного тренера хабаровского клуба после отставки Александра Гулявцева.
Добавим, что "Амур" является соперник казахстанского "Барыса
" по Восточной конференции КХЛ
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