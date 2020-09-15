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Чемпионат мира-2020 по бенди с участием сборной Казахстана отменили

Турнир должен был пройти в России в октябре.

Чемпионат мира-2020 по бенди с участием сборной Казахстана отменили
Фото: mirtv.ru©
Новости спорта Хоккей
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Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) подтвердила, что Международная федерация бенди (FIB) решила отменить чемпионат мира-2020 по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске, сообщает "Р-Спорт". 

Как отмечается в сообщении на сайте ФХМР, решение принято в связи с запретом на проведение международных соревнований на территории РФ и рекомендациями министерств иностранных дел стран-участниц.

"Международная федерация бенди выражает глубокое сожаление в связи с отменой соревнований в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и информирует о том, что в дальнейшем FIB будут проведены консультации с организаторами, национальными федерациями и медицинскими организациями", - говорится в сообщении.

Турнир среди команд группы "А" должен был пройти в ледовом дворце "Байкал" с 5 по 11 октября 2020 года.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в понедельник заявил РИА Новости, что чемпионат мира в Иркутске не состоится, поскольку "все международные соревнования на этот период отменены". Турнир в Иркутске изначально был запланирован на март нынешнего года, но FIB из-за пандемии коронавируса перенесла соревнования на октябрь. В элитной группе должны участвовать восемь сборных - команды Финляндии, Казахстана, Швеции, Эстонии, Германии, Норвегии, США и России.

 

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