Хоккеистов "Йокерита" поместили на карантин. Матчи команды в КХЛ отложены

Они могли заразиться коронавирусом в матче с "Нефтехимиком".

ХК "Йокерит". Фото: Ria.ru©
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Сегодня 15:18
Матч регулярного чемпионата КХЛ между финским "Йокеритом" и казанским "Ак Барсом", запланированный на 11 сентября не состоится из-за коронавируса, сообщает "Р-Спорт"

Об этом на своем сайте объявил финский клуб. Встреча должна была пройти в Хельсинки. Как отмечается, игроки "Йокерита" помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом в предыдущей игре против нижнекамского "Нефтехимика".

В связи с этим будут перенесены матчи "Йокерита" против "Северстали", "Металлурга", "Витязя" и ЦСКА.

Напомним, что ранее КХЛ отменила матч "Нефтехимика" против рижского "Динамо", который должен был также пройти 11 сентября в Риге. У семерых игроков нижнекамской команды положительные результаты на коронавирус.
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КХЛ Нефтехимик Йокерит Ак Барс
Хоккей
0
Сегодня 15:18
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