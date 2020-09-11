Хоккеистов "Йокерита" поместили на карантин. Матчи команды в КХЛ отложены

Матч регулярного чемпионата КХЛ
между финским "Йокеритом"
и казанским "Ак Барсом"
, запланированный на 11 сентября не состоится из-за коронавируса, сообщает "Р-Спорт"
.
Об этом на своем сайте объявил финский клуб. Встреча должна была пройти в Хельсинки. Как отмечается, игроки "Йокерита" помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом в предыдущей игре против нижнекамского "Нефтехимика".
В связи с этим будут перенесены матчи "Йокерита" против "Северстали", "Металлурга", "Витязя" и ЦСКА.
Напомним, что ранее КХЛ отменила
матч "Нефтехимика"
против рижского "Динамо", который должен был также пройти 11 сентября в Риге. У семерых игроков нижнекамской команды положительные результаты на коронавирус.