Семь игроков "Нефтехимика" заболели коронавирусом. Матч КХЛ с рижским "Динамо" перенесен

Континентальная хоккейная лига (КХЛ
) перенесла матч между нижнекамским "Нефтехимиком" и рижским "Динамо" из-за коронавируса в составе российского клуба, сообщает "Р-Спорт"
.
Матч между "Динамо" и "Нефтехимиком" должен был пройти 11 сентября в Риге. По прилете в столицу Латвии гости прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2, по итогам которых у семи игроков были выявлены первично положительные результаты.
"Команда "Нефтехимик"
вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды", - отмечается в сообщении лиги. Новая дата игры станет известна позднее.
Добавим, что 10 сентября казахстанский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал
победу в первом домашнем матче сезона. Со счетом 3:2 был обыгран китайский "Куньлунь".