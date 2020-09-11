Семь игроков "Нефтехимика" заболели коронавирусом. Матч КХЛ с рижским "Динамо" перенесен

Матч между командами должен был пройти 11 сентября в Риге.

Фото: Sportbox.ru©
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Сегодня 08:18
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч между нижнекамским "Нефтехимиком" и рижским "Динамо" из-за коронавируса в составе российского клуба, сообщает "Р-Спорт".

Матч между "Динамо" и "Нефтехимиком" должен был пройти 11 сентября в Риге. По прилете в столицу Латвии гости прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2, по итогам которых у семи игроков были выявлены первично положительные результаты.

"Команда "Нефтехимик" вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды", - отмечается в сообщении лиги. Новая дата игры станет известна позднее.

Добавим, что 10 сентября казахстанский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал победу в первом домашнем матче сезона. Со счетом 3:2 был обыгран китайский "Куньлунь". 
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Хоккей
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Сегодня 08:18
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