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Финский нападающий "Даллас Старз" Кивиранта вошел в историю НХЛ

Его команда победила в овертайме.

Финский нападающий "Даллас Старз" Кивиранта вошел в историю НХЛ
Йоэль Кивиранта. Фото: ClutchPoints
Новости спорта Хоккей
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Финский нападающий "Даллас Старз" Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик и забросивший решающую шайбу в полуфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги с "Колорадо Эвеланш", установил уникальное достижение, сообщает "Чемпионат".

Кивиранта стал вторым игроком в истории лиги, оформившим хет-трик в овертайме решающего седьмого матча серии плей-офф. Ранее то же самое удалось сделать его соотечественнику, форварду Эсе Тикканену.

Кроме того, Кивиранта стал седьмым хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в седьмом матче серии. В когорте игроков, которым покорилось это достижение, находится легендарный Уэйн Гретцки, сделавший такой хет-трик во время своего выступления за "Лос-Анджелес Кингз".

Добавим, что на стадионе "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась победой "Далласа" над "Колорадо" со счетом 5:4 в овертайме.

В финале конференции "Даллас" встретится с победителем противостояния "Вегаса" и "Ванкувера".

 

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Метки:
НХЛ Хоккей США

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