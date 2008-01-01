Игравший в КХЛ клуб выкупил права на хоккеиста молодежной сборной Казахстана

В январе он был включен в рейтинг драфта НХЛ.

Андрей Буяльский. Фото: uhl.ua©
Новости спорта Хоккей
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Сегодня 09:25
Ханты-мансийская "Югра" приобрела у карагандинской "Сарыарки" за денежную компенсацию спортивные права на молодого нападающего Андрея Буяльского, сообщает Шайба.kz.

За два последних сезона 20-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 27 матчей. В составе "Темиртау" он провел в чемпионате Казахстана 88 игр и записал в актив 34 (11+23) очка.

Воспитанник Караганды выступал за молодежную сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии. В январе этого года игрок был включен в промежуточный рейтинг драфта НХЛ, однако не попал в итоговый список.

Предстоящий сезон Андрей Буяльский проведет в "Алматы", но в системе КХЛ - ВХЛ - МХЛ права на него будут оставаться у ханты-мансийской "Югры", пока ему не исполнится 28 лет.

"Югра" выступает в ВХЛ. В 2008-2010 годах играл в высшей лиге чемпионата России, с 2010 по 2018 - в Континентальной хоккейной лиге.
Метки:
Хоккей Сарыарка КХЛ
Хоккей
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Сегодня 09:25
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