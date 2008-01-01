Илья Ильин получил новую должность

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин назначен на должность главного научного сотрудника Национального научно-практического центра физической культуры, сообщает Tengrinews.kz.

"У меня очередное новое назначение! Я назначен на должность главного научного сотрудника лаборатории научно-исследовательских работ в области физической культуры РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры" МОН", - написал спортсмен в своем Instagram.

В мае 2020 года сообщалось, что Илья Ильин завершил спортивную карьеру и был назначен директором ледового комплекса "Мұз айдыны" в Кызылорде.

В сентябре возглавил филиал Казахстанского cоюза cпортсменов по Кызылординской области.

31-летний Ильин становился победителем чемпионата мира в 2005, 2006, 2011 и 2014 годах. В 2016 году его лишили золотых медалей Олимпиады-2008 и Олимпийских игр-2012 после перепроверки допинг-проб и дисквалифицировали на два года.