"Скоро назовем их имена". Главный тренер - о рекордах на ЧРК и новых членах сборной Казахстана по тяжелой атлетике

Главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов
подвел итоги чемпионата страны. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он назвал имена тех, кто приятно удивил на турнире, а также затронул тему новых членов команды.
- В связи с эпидемиологической ситуацией подготовка к чемпионату проходила на местах, за исключением сборной команды, которая с сентября провела четыре УТС и выступала в спортивном центре "Алматау", что близ Шымкента.
Всего приняли участие более 350 человек практически со всех регионов страны. Спортсмены готовились у себя, в составе областных и городских сборных команд вместе со своими личными и областными тренерами.
- Внес ли дистанционный формат какие-то корректировки в сам чемпионат?
- Не думаю. Да, он был сложнее технически, так как каждая область должна была подготовиться к нему самостоятельно: установить оборудование, пригласить судей на местах. Благодаря усилиям Федерации, которая уже имела подобный международный опыт, все прошло отлично. Думаю, дистанционный формат - это оптимальное решение на сегодняшний день. Из-за пандемии спортсмены не могли нигде выступать, и для большинства из них первенство Казахстана стало первым важным стартом за последний год.
- Результаты этого года уступают предыдущим?
- Нет, нисколько. От чемпионата Казахстана мы всегда ожидаем большой конкуренции, и прошедший турнир не исключение. Члены сборной подтвердили свою квалификацию, также мы увидели и новые имена, не обошлось и без рекордов…
- Можно подробнее?
- Свои результаты улучшил Артем Антропов. Он установил рекорд Казахстана в "толчке" в категории до 102 килограммов. Нургиса Адилетулы отлично сработал на все шесть подходов. Среди девочек хочу отметить Карину Кузганбаеву…
В целом все ребята молодцы, и мы, тренерский состав, остались ими довольны. Да, погрешности тоже были, мы их отметили и уже провели работу над ошибками. Также обратили внимание на некоторых спортсменов, кто выступал на местах. Думаю, что в ближайшее время они будут привлечены в сборную. Скоро назовем их имена.
- Какие теперь планы у команды?
- Ближайший УТС пройдет с 8 по 25 декабря в олимпийском центре "Акбулак" в Алматинской области, где подведем итоги этого года, озвучим планы на следующий.
Добавим, что в этом году чемпионат страны проводился дистанционно посредством ZOOM. Не все лидеры сборной смогли принять в нем участие. Например, на помост не вышел олимпийский чемпион Нижат Рахимов. Тем не менее главные действующие лица последнего времени смогли получить соревновательную практику.
Пьедестал без Ильина, Рахимова, Зайчикова. Куда делись лидеры сборной Казахстана по тяжелой атлетике?