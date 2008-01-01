Пьедестал без Ильина, Рахимова, Зайчикова. Куда делись лидеры сборной Казахстана по тяжелой атлетике?

Завершился продолжительный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Любителям этого вида спорта он подарил несколько сенсаций, а также оставил важный вопрос: Куда делись лидеры сборной?



Подробности - в материале Vesti.kz.



Еще в 2018 году, да и в прошлом тоже, чемпионат страны по тяжелой атлетике ассоциировался с Ильей Ильиным, Нижатом Рахимовым, Денисом Улановым, Кариной Горичевой, Жазирой Жаппаркуль, Фархадом Харки, Арли Чонтеем, Александром Зайчиковым, Зульфией Чиншанло, братьями Линдер и другими, кто активно представлял Казахстан на международном уровне, приносил медали.



Однако из этого списка остались лишь несколько штангистов, кто продолжил стоять на пьедестале, давая медальные надежды на будущее. В остальном же ряды наших чемпионов поредели.



Причем все произошло настольно быстро, что, глядя на итоговые протоколы прошедшего ЧРК, невольно задаешься вопросом: А это точно наш казахстанский турнир?







Более-менее на слуху были те, кто "выстрелил" в рамках юношеских, юниорских, молодежных соревнований. В остальном же табели победителей и призеров видоизменились нереально сильно.



Понятное дело, что тренерский штаб взял курс на омоложение состава. Однако скачок выдался весьма резкий - параболой. Правда на это грех жаловаться - молодежь качественная, результаты высокие, возраст позволяет сражаться еще долго время.



И здесь видимо на восприятие и настроение влияет ностальгия. Плюс тоскливо от того, что спорт, вернее карьеры атлетов - не вечны. И с каждым сезоном кто-либо отсеивался из того звездного состава, который шумел на мировом помосте.



Причины на завершение карьеры разные: от травм до различного рода недопониманий. Где-то свою роль сыграл возраст, у кого-то грузом стали проблемы с допингом.







Одна из самых досадных потерь - это Альберт Линдер. Данный штангист достоин отдельного материала. И мы в ближайшее время обязательно это сделаем.



Сейчас отметим то, что Альберт, в случае продолжения карьеры, был бы главной нашей надеждой на мировом помосте. От него легко можно было ждать мировых рекордов. Но он решил завязать.



Ильин приостановил карьеру, сосредоточившись на новой должности в Кызылорде. Официально с помоста он не ушел, однако и о космической форме сейчас речи не идет. Пока его в списке тройки лучших нет.







Жаппаркуль мучается после травмы. Уланов также с трудом залечил повреждение. И пока неизвестно, почему он не попал на пьедестал на ЧРК. Из-за прошлых болячек? Харки восстанавливается после карантина и штангист видимо пока не в оптимальной форме.



Зайчиков, скорее всего, близок к принятию решения закончить свою спортивную деятельность. Уж очень давно он нигде не появлялся. И если это так, то будет обидно - потенциал у него был огромный. жаль, что реализация подвела.



Рахимов, кстати, со сборной проходил сборы. Но тренерский штаб видимо решил не заявлять атлета, дав ему возможность более равномерно продолжать свое восстановление и возвращение на помост после вынужденной паузы.







Неизвестно пока состояние и других действующих героев последних лет. В частности, в зоне тишины находятся Айдар Казов, Рустем Сыбай. Зато вовсю "работают" молодые атлеты.



В общем, будем следить за ближайшими изменениями в составе сборной. Наверняка победные традиции будут сохранены.



Фото: WFRK, Reuters, Ashgabat2017.com