20-летний казахстанский тяжелоатлет побил рекорд Ильи Ильина и взял "золото"

Тяжелоатлет Артем Антропов из Карагандинской области установил новый рекорд Казахстана в "толчке", сообщает пресс-служба ФТА РК.

На чемпионате Казахстана Антропов, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, поднял штангу 216 килограммов. В итоге он взял "золото", показав в сумме 373 (157+216) килограммов.

Прежний рекорд страны в "толчке" принадлежал Илье Ильину.

Второе место в этом весе занял Рахат Бекболат (Кызылординская область) с результатом 305 (135+170) килограммов. Третьим стал Алексей Литовченко Алексей (Карагандинская область) - 257 (115+142) килограммов.