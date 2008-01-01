Тяжи разобрались. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Последние медали были разыграны в мужских тяжелых весовых категориях, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Если говорить конкретнее, то чемпионы определились в категориях до 102, до 109 и свыше 109 килограммов. Представители этих весов завершали масштабный турнир, который в этом году из-за пандемии прошел дистанционно.



В категории до 102 килограммов не было равных Артему Антропову. Он поднял 373 (157+216) килограмма. Вторым стал Рахат Бекболат - 305 (135+170) килограммов. Замкнул тройку лучших Алексей Литовченко. В сумме двоеборья он поднял 257 (115+142) килограммов.



Андас Самарканов стал лучшим в категории до 109 килограммов. Его результат составил 358 (156+202) килограммов. Второе место осталось за Чингизом Сагындыковым 330 (145+185) килограммов. Третьим стал Александр Мельников, поднявший 320 (144+176) килограммов.



В весе свыше 109 килограммов не было равных Ибрагиму Берсанову. Спортсмен поднял 370 (165+205) килограммов. Жанали Туяков завершил турнир с "серебром" - 329 (144+185) килограммов. Третье место у Антона Еременко - 310 (145+165) килограммов.



Добавим, в соревнованиях приняли участие свыше 350 атлетов. Со всеми остальными результатами можно ознакомиться здесь.