На ЧРК по тяжелой атлетике определились победители в двух весовых категориях

Завершился шестой соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба ФТА. Он проходит в дистанционном формате.

Категория до 89 килограммов, мужчины:

I место Баударбеков Ренат, Костанайская обл. - 344 килограмма (149+195)

II место Жақанша Арыстанбек, Кызылординская обл. - 342 килограмма (148+194)

III место Макеев Михаил, Костанайская обл. - 315 килограммов (140+175)

Категория до 96 килограммов, мужчины:

I место Адилетулы Нургиса, Алматы - 372 килограмма (167+205)

II место Мейрам Султан, Алматы - 315 килограммов (140+175)

III место Калдыбек Нурдаулет, Кызылординская обл. - 295 килограммов (135+160)

Сегодня, 27 ноября, в заключительный день соревнований выступят сразу три категории: мужчины до 102 килограммов, до 109 килограммов и свыше 109 килограмма. Старт - в 12:00 по времени Нур-Султара. Прямая трансляция на YouTube канале Федерации - WF RK.