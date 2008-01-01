"Попасть на Олимпиаду и биться там за медали". Призер ЧМ по тяжелой атлетике - о "золоте" ЧРК и новом весе

Серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Игорь Сон стал победителем проходящего в эти дни чемпионата Казахстана. В интервью корреспонденту Vesti.kz штангист озвучил подробности своего выступления, а также затронул тему олимпийских планов.



- Подготовка к республиканскому старту была очень серьезная, тяжелая. С командой мы начали тренироваться в конце августа, поэтому времени было не так много, чтобы достичь нужной формы.



- Судя по результату, вы ее достигли?



- Я не был нацелен на "золото". Все-таки это не моя весовая категория. Я выступаю в категории до 61 килограмма, а тут до 67... На взвешивании я показал 63 килограмма, не стал гонять вес. Моей целью было просто "пробить" результат.



- Что скажете о новом дистанционном формате соревнований?



- Не хватило соревновательного азарта. Если не обращать внимания на камеры, то все прошло так, словно обычная тренировка. С одной стороны не было драйва, с другой стороны - и волнение тоже отсутствовало.



- Какие теперь цели ставите перед собой?



- Основные цели - это участие в лицензионном чемпионате Азии, а затем буду стремиться попасть на Олимпийские игры и там уже бороться за медали.



Напомним, Сон одержал победу в категории до 67 килограммов. В сумме двух упражнений он поднял 301 (136+165) килограмм.



ЧРК в этом году проходит в онлайн-режиме.