Бронзовый призер Олимпиады Уланов не попал в тройку призеров чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Денис Уланов остался без медали чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Это стало главной сенсацией соревнований в весовой категории до 81 килограмма. Стоит сразу отметить, что штангист успешно выполнил пять попыток из шести. Однако его усилий не хватило для того, чтобы финишировать в тройке - он стал лишь четвертым.



В "рывке" Уланов показал 137 килограммов. Во втором виде двоеборья - "толчке" - в лучшей попытке он поднял 168 килограммов (спортсмен в заключительном подходе не справился со 174 килограммами). В сумме он поднял 305 килограммов.



Победу же одержал Нурлыбек Саменов - 326 (150+176) килограммов. Вторым стал Кирилл Староверкин - 318 (150+168) килограммов. Замкнул тройку лучших Еламан Сейтказы - 314 (138+176) килограммов.



Добавим, что ЧРК в этом году проводится в режиме онлайн.