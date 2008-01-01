Уваров и Кузганбаева стали чемпионами Казахстана по тяжелой атлетике
Завершился четвертый день соревнований.
Карина Кузганбаев. Фото: ФТА РК©
Завершился четвертый день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном формате, сообщает пресс-служба ФТА РК.
У мужчин в весовой категории до 73 килограммов "золото" завоевал Александр Уваров. У женщин первое место заняли Екатерина Быкова и Карина Кузганбаева, выступавшие в категории до 76 и 81 килограммов соответственно.
Категория до 73 килограммов, мужчины:
Александр Уваров (Шымкент) - 308 (139+169)
Сайрамкез Ақмолда (Алматинская область) - 297 (127+170)
Пеетр Хребтов (Алматы) - 293 (133+160)
Категория до 76 килограммов, женщины:
Екатерина Быкова (ВКО) - 209 (89+120)
Анжела Чалкарова (Алматинская область) - 205 (92+113)
Арай Нурлыбекова (Алматы) - 204 (91+113)
Категория до 81 килограмма, женщины:
Карина Кузганбаева (Акмолинская область) - 220 (97+123)
Ольга Пастухова (Алматинская область) - 212 (91+121)
Айым Есжанова (Алматинская область) - 211 (93+118)