Уваров и Кузганбаева стали чемпионами Казахстана по тяжелой атлетике

Завершился четвертый день соревнований.

Карина Кузганбаев. Фото: ФТА РК©
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 09:23
Завершился четвертый день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном формате, сообщает пресс-служба ФТА РК.

У мужчин в весовой категории до 73 килограммов "золото" завоевал Александр Уваров. У женщин первое место заняли Екатерина Быкова и Карина Кузганбаева, выступавшие в категории до 76 и 81 килограммов соответственно. 

Категория до 73 килограммов, мужчины:

Александр Уваров (Шымкент) - 308 (139+169)

Сайрамкез Ақмолда (Алматинская область) - 297 (127+170)

Пеетр Хребтов (Алматы) - 293 (133+160)

Категория до 76 килограммов, женщины:

Екатерина Быкова (ВКО) - 209 (89+120)

Анжела Чалкарова (Алматинская область) - 205 (92+113)

Арай Нурлыбекова (Алматы) - 204 (91+113)

Категория до 81 килограмма, женщины:

Карина Кузганбаева (Акмолинская область) - 220 (97+123)

Ольга Пастухова (Алматинская область) - 212 (91+121)

Айым Есжанова (Алматинская область) - 211 (93+118)
Метки:
Тяжелая атлетика
Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 09:23
© 2008 - 2020 ТОО «EML»