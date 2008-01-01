Чемпион мира получил "баранку" и упустил явную победу на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике

Чемпион мира и Азии среди юношей (2017) Анатолий Савельев упустил стопроцентную победу на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике. Спортсмену оставалось сделать один удачный подход, но он "забаранил" все три попытки и остался без подиума, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Драма развернулась в категории до 67 килограммов. В этом весе Савельев являлся главным фаворитом. И единственным, кто мог ему противостоять, был серебряный призер чемпионата мира-2019 Игорь Сон.



После "рывка" Анатолий опережал конкурента на три килограмма (139 против 136). Во втором виде двоеборья - "толчке" - на помост оба штангиста не выходили долгое время, так как соревновательные веса конкурентов не приближались к их заявочным.



В итоге борьба за "золото" развернулась между Савельевым и Соном. Сначала свои попытки сделал Игорь. Из трех две оказались успешными. В лучшей из них он поднял 165 килограммов.



Стартовый вес Анатолия составлял 170 килограммов, однако тренерский штаб перезаявил его на 173 килограмма. Атлету оставалось сделать одну удачную попытку, чтобы одержать итоговую победу, да еще и с отрывом. Но сделать ему это не удалось: Савельев трижды не справился с весом, получив "баранку" и итоговое 16-е место.



Игорь Сон, поднявший по сумме двух упражнений 301 (136+165) килограмм, стал чемпионом. Вторым финишировал Алексей Чуркин (Костанайская область) с результатом 269 (120+149) килограммов, а третьим Айдос Турсынбай (Кызылординская область) - 265 (120+145) килограммов.



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