Горичева и Сон стали чемпионами Казахстана по тяжелой атлетике

Завершился третий соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном формате, сообщает пресс-служба ФТА РК.

В весовой категории до 67 килограммов у мужчин первое место занял Игорь Сон (Алматинская область), поднявший по сумме двух упражнений 301 (136+165) килограмм. Вторым стал Алексей Чуркин (Костанайская область) с результатом 269 (120+149) килограммов, а третьим Айдос Турсынбай (Кызылординская область) - 265 (120+145) килограммов.

Категория до 64 килограммов, женщины:

Гульнур Ыбрай (Алматинская область) - 197 килограммов (87+110);

Нурай Курманбай (Кызылординская область) - 177 (77+100);

Русалина Муликова (Кызылординская область) - 139 (63+76).

Категория до 71 килограмма, женщины:

Карина Горичева (Алматинская область) - 225 (105+120);

Аиша Омарова (Карагандинская область) - 208 (89+119);

Дарья Павлова (ВКО) - 207 (89+118).