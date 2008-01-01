Бессилие олимпийца против молодого напора. Главная битва первых двух дней чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

Продолжается чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Позади уже два соревновательных дня, главным событием которых стало поражение серебряного призера чемпионата мира-2018. Подробности - в коротком обзоре Vesti.kz.



В этом году масштабное событие, которое в последние годы проходило преимущественно в Талдыкоргане, проводится в режиме онлайн. Каждая команда выступает на своем родном помосте, откуда ведет трансляцию.



Подобный формат применен к ЧРК впервые в истории. Пандемия внесла свои коррективы, так что для сохранения формы и настроя приходится подстраиваться под условия, находить выход и рушить привычные границы.



Позади уже два дня, и пока турнир протекает без особых технических сбоев. Судейская коллегия адаптировалась к своей удаленной работе, штангисты наверняка уже не испытывают дополнительного волнения из-за камер. Ну, разве что им не хватает зрителей, чтобы завести себя, повысить уровень адреналина и выдать лучшую попытку.



Одним из самых интересных моментов двух дней чемпионата Казахстана стала борьба за золотую медаль у мужчин в категории до 55 килограммов. Здесь уверенной победы с большим преимуществом добился победитель недавнего Кубка мира среди юношей (повторимся, среди юношей).



Аблай Ауелханов не оставил шансов своему более старшему сокоманднику (17 лет против 28) Арли Чонтею, который в 2018 году становился вторым на чемпионате мира. Также он в 2016 году выступал и на Олимпиаде, которую завершил на четвертом месте.



Стоит отдельно отметить разрыв в результате. Ауелханов в сумме поднял 234 (101+133) килограмма. Чонтей же показал 225 (100+125) килограммов. Также важно подчеркнуть, что на успешном ЧМ Арли показал 258 (120 + 138) килограммов. Влияние карантина? Ведь на мировом первенстве в 2019 году Чонтей поднял 263 килограмма.



В общем, пока это самый яркий эпизод чемпионата страны. В остальном все пока идет ровно. Зульфия Чиншанло, например, доказала свою состоятельность, уверенно победив в категории до 59 килограммов. Турнир продолжается.