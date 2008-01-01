Чиншанло стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике

Завершился второй день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, по его итогам Зульфия Чиншанло
выиграла "золото" в весовой категории до 59 килограммов, сообщает Olympic.kz
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Итоги второго дня дня выглядят так:
Весовая категория до 61 килограмма у мужчин
Алексей Дроздов (Алматинская область) - 269 (122+147)
Александр Шпехт (СКО) - 247 (105+142)
Азамат Толеген (Кызылординская область) - 246 (110+136)
Весовая категория до 55 килограммов у женщин
Алина Колиушко (СКО) - 168 (73+95)
Екатерина Алякина (Костанайская область) - 157 (70+87)
Айгерим Аулбек (Алматинская область) - 155 (69+86)
Весовая категория до 59 килограммов у женщин
Зульфия Чиншанло (Алматинская область) - 212 (91+121)
Махаббат Серикболкызы (Алматинская область) - 168 (77+91)
Аяжан Нуржан (Кызылординская область) - 160 кг. (71+89)