"Вовремя взяли курс на омоложение состава". Казахстанский тренер - об успехе на Кубке мира по тяжелой атлетике

В активе команды три "золота".

Фото: wfrk.kz©
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Сегодня 21:00
Завершился юношеский Кубок мира по тяжелой атлетике, организованный в online-формате Федерацией тяжелой атлетики Перу. Сборная Казахстана показала отличный результат, заняв второе место в общекомандном зачете среди юношей и пятое среди девушек. В активе команды три "золота" и две "бронзы", сообщает пресс-служба wfrk.kz.

Вот как подытожил выступление команды старший тренер Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Дмитрий Чурсин: "Ребята молодцы, показали хорошую подготовку, достойно выступили и заслуженно получили свои награды. Я доволен результатом. Дальше - больше. Эти соревнования показали, что у нас растет отличная смена нынешнему поколению спортсменов. Отдельно хочу отметить большую заслугу федерации и главного тренера НСК Бахыта Ахметова, которые вовремя взяли курс на омоложение состава. Результат мы видим уже сегодня. Я рад, что молодым ребятам дали возможность проявить себя, пригласив их в состав сборной, где они работают с лучшими тренерами и просто в идеальных условиях".



В первом в истории всемирном юношеском online-турнире приняли участие 399 спортсменов из 61 страны. Казахстан на этом соревновании представили семь атлетов, среди которых наряду с опытными ребятами были и дебютанты.

Примечательно, что все атлеты, несмотря на разницу во времени (в нашей стране это была глубокая ночь), попали в пятерку лучших в мире! А победительница в категории свыше 81 килограмма Айсамал Сансызбаева признана лучшим атлетом Кубка среди девушек.

Результаты команды:

- Аблай Ауелханов, категория до 55 килограммов - "золото";

- Бекболат Рахат, категория до 102 - "золото";

- Сансызбаева Айсамал, категория свыше 81 - "золото";

- Ыбрай Гульнур, категория до 64 - "бронза";

- Туяков Жанали, категория свыше 102 - "бронза";

- Азамат Толеген, категория до 61 - четвертое место;

- Абдыкалык Мейрамбек, категория до 73 - пятое место.

Фото: wfrk.kz©
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Атлетика Тяжелая атлетика
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