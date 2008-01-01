Три "золота" из пяти медалей. Кто будет тащить сборную Казахстана по тяжелой атлетике в будущем

В Лиме (Перу) прошел заключительный день Кубка мира по тяжелой атлетике среди юношей. Турнир проходил в онлайн-формате - каждый участник посредством видеотрансляции выступал в своей родной стране. Представители сборной Казахстана отметились пятью наградами.



Vesti.kz рассказывают выступлении будущих звездах и лидерах сборной.



Лима была негласной хозяйкой соревнований. К сожалению, из-за пандемии и текущих условий город не смог принимать юных спортсменов. Так что столица Перу выступила в качестве организатора соревнований, обеспечивая необходимые условия проведений турнира.



Каждый участник выступал из зала, расположенный в своей стране. Семь заявленных казахстанских штангистов выступали на двух площадках. Пятеро находились в распоряжении национальной сборной в спортивном центре "АлмаТау" (Туркестанская область). Еще двое сражались в костанайской Академии силовых видов спорта.



Дополнительная сложность для наших штангистов заключалась в разнице во времени - приходилось соревноваться ночью. Для этого тренерский штаб заранее начал готовить атлетов к суровым условиям.



Так, тренировки проводились в ночное время. Да и весь распорядок дня был заточен именно под ночь, чтобы адаптация была полноценной и тяжелые веса после полуночи не казались каким-то страшным сном.



Казахстан представляли следующие штангисты: Аблай Ауелханов (до 55 килограммов), Азамат Толеген (до 61 килограмма), Мейрамбек Абдыкалык (до 73 килограммов), Гульнур Ыбрай (до 64 килограммов), Рахат Бекболат (до 102 килограммов), Жанали Туяков (свыше 102 килограммов), Айсамал Сансызбаева (свыше 81 килограмма).







Итогом их выступления стали пять наград, серди которых три "золота". На первую ступень пьедестала поднялись Ауелханов, Бекболат и Сансызбаева. Туяков и Ыбрай завоевали "бронзу", а Абдыкалык и Толеген остановились в шаге от третьего места.



Стоит отметить, что данные спортсмены входят в ближайший резерв сборной Казахстана, с которыми связывают будущие медальные надежды. Практически каждого из них тренерский штаб относит к лидерам команды, способным решать большие задачи.



Юные тяжелоатлеты гармонично вписались в список перспективных наряду с более старшими коллегами по помосту. И все вместе - это основа и боевой резерв, который знает цену каждой медали, готовый продолжать большие традиции.