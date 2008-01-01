Казахстан завоевал третье "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике среди юношей

Казахстанка Айсамал Сансызбаева завоевала золотую медаль на юношеском Кубке мира по тяжелой атлетике, который проходит в Лиме. Об этом сообщает Olympic.kz.

В весовой категории свыше 81 килограмма Сансызбаева заняла первое место с результатом 244 килограмма в сумме двоеборья (107+137), опередив на 14 килограммов занявшую второе место представительницу Китайского Тайбэя.

Бронзовым призером первенства в весе свыше 102 килограммов стал Жанали Туяков с результатом 319 (140+179) килограммов. Казахстанец впервые дебютировал на международной спортивной арене.

Ранее "золото" в копилку сборной Казахстана принесли Аблай Ауелханов и Рахат Бекболат. Еще одну бронзовую награду Кубка завоевала Гульнур Ыбрай.