Казахстанец стал победителем Кубка мира по тяжелой атлетике среди юношей

Ранее у команды уже были медали.

Фото: wfrk.kz©
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Сегодня 11:32
Бекболат Рахат занял первое место на Кубке мира по тяжелой атлетике среди юношей в категории до 102 килограмм, сообщается на сайте wfrk.kz.

В сумме двоеборья он поднял 319 килограммов (140+179).

На втором месте расположился представитель Азербайджана Али Шукурлу - 310 (145+165). Тройку лидеров замкнул поляк Шимон Зюлковский 301 (139+162).

Кубок мира среди юношей в формате online организован Федерацией тяжелой атлетики Перу.

Ранее казахстанские спортсмены завоевали две медали: "золото" в первый соревновательный день принес Аблай Ауелханов, а Гульнур Ыбрай заняла третье место.
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Сегодня 11:32
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