Казахстанец стал победителем Кубка мира по тяжелой атлетике среди юношей

Бекболат Рахат
занял первое место на Кубке мира по тяжелой атлетике среди юношей в категории до 102 килограмм, сообщается на сайте
wfrk.kz.
В сумме двоеборья он поднял 319 килограммов (140+179).
На втором месте расположился представитель Азербайджана Али Шукурлу - 310 (145+165). Тройку лидеров замкнул поляк Шимон Зюлковский 301 (139+162).
Кубок мира среди юношей в формате online организован Федерацией тяжелой атлетики Перу.
Ранее казахстанские спортсмены завоевали две медали: "золото" в первый соревновательный день принес Аблай Ауелханов
, а Гульнур Ыбрай
заняла третье место.