Сборная Казахстана по тяжелой атлетике примет участие в Кубке мира среди юношей

Сборная Казахстана примет участие в Кубке мира среди юношей U-17 по тяжелой атлетике, который впервые в истории пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ФТА.

Соревнования стартуют завтра, 11 ноября, они организованы Федерацией тяжелой атлетики Перу. В турнире примут участие 399 спортсменов из 61 страны.

Казахстан представят семь тяжелоатлетов, пять из которых находятся в распоряжении сборной в спортивном центре "АлмаТау" (Туркестанский регион), а двое будут выступать в костанайской Академии силовых видов спорта.

Расписание турнира (по времени Нур-Султана):

11-12 ноября, среда

22:00 - Девушки до 40 килограммов (А)

00:30 - Парни до 49 килограммов (А)

02: 00 - Девушки до 45 килограммов (А)

03:30 - Парни до 55 килограммов (А): Ауелханов Аблай

12-13 ноября, четверг

00:30 - Парни до 61 килограмма (А): Толеген Азамат

02:00 - Девушки до 49 килограммов (А)

13-14 ноября, пятница

02:00 - Парни до 67 килограммов (А)

03:30 - Девушки до 55 килограммов (А)

14-15 ноября, суббота

02:00 - Девушки до 59 килограммов (А)

03:30 - Парни до 73 килограммов (А): Абдыкалык Мейрамбек

15-16 ноября, воскресенье

00:30 - Парни до 81 килограмма (А)

02:00 - Девушки до 64 килограммов (А): Ыбрай Гульнур

16-17 ноября, понедельник

00:30 - Девушки до 71 килограмма (А)

02:00 - Парни до 89 килограммов (А)

17-18 ноября, вторник

22:00 - Парни до 96 килограммов (А)

00:30 - Девушки до 76 килограммов (А)

02:00 - Парни до 102 килограммов (А): Бекболат Рахат

18-19 ноября, среда

22:00 - Девушки до 81 килограмма (А)

00:30 - Парни свыше 102 килограммов (А): Туяков Жанали

02:00 - Девушки свыше 81 килограмма (А): Сансызбаева Айсамал

"От нас выступят семеро ребят, все они являются очень титулованными спортсменами - чемпионы мира, чемпионы Азии, призеры. Конечно, в связи с пандемией и вынужденным длительным перерывом в тренировочном процессе с командой форма не такая, какой могла бы быть. Но ничего, у ребят боевой настрой, поэтому, думаю, они достойно представят нашу страну.

Пять спортсменов будут выступать в "АлмаТау", где они занимаются в составе национальной сборной. Еще двое тренируются в Костанае в составе команды Центра олимпийской подготовки. Соревнования пройдут в программе Zoom.

Из-за разницы во времени с Перу наши атлеты будут выступать ночью, поэтому сейчас этих ребят мы тренируем в ночное время, а точнее во время их предстоящего выступления, чтобы организм привык к этому часовому поясу.

В целом я рад, что нашли альтернативу реальным "живым" соревнованиям, которые сейчас недоступны. Конечно, накал борьбы будет не тот, не так ярко и красочно для болельщиков, но мы, тренеры, постараемся настроить атлетов, чтобы они показали свой лучший результат", - прокомментировал старший тренер Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Дмитрий Чурсин.

Прямая трансляция Кубка мира будет проходить на официальном YouTube-канале IWF и/или на странице IWF. в Facebook