Федерация тяжелой атлетики Казахстана продолжает реализацию программы регионального развития

ФТА РК в этом году планирует провести ремонт и обновление инвентаря в пяти тяжелоатлетических залах страны, расположенных в городах Алтай, Рудный, Уральск, Экибастуз и Актобе, сообщает пресс-служба организации.

В отдельном порядке будет оказана поддержка инвентарем двум залам в Кызылординской и Карагандинской областях. Также с октября в рамках программы возобновятся выплаты стипендий талантливым молодым атлетам со всех регионов Казахстана.

Программа "Жас Куат", стартовавшая в 2019 году, способствует поддержанию преемственности высоких спортивных результатов через обновление инфраструктуры в регионах и поощрение талантливых спортсменов.

За это время стипендии, равные повышенным стипендиям в ВУЗах Казахстана, получили более 80 молодых атлетов из всех регионов страны. Одним из обязательных критериев для получения выплат является отсутствие допинговых нарушений и наличие спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".

За прошедший год ремонты и обновления инвентаря прошли в 11 региональных залах, куда федерация поставила современные комплекты штанг и напольных помостов.

Благодаря программе количество систематически занимающихся атлетов выросло на 12 процентов по всему Казахстану, а в обновленных и отремонтированных залах количество желающих заниматься увеличилось на 20 процентов.

"Мы искренне верим, что дальнейшая реализация программы поспособствует тому, что еще больше детей во всех регионах нашей страны придут в тяжелую атлетику и будут совершенствоваться и расти в этом замечательном виде спорта, а талантливые атлеты еще и получат вознаграждение в виде стипендии от федерации. Программа "Жас Куат" направлена не только на развитие массового детско-юношеского спорта, но и на мотивацию действующих спортсменов, что обеспечит преемственность в спорте высших достижений", - прокомментировал исполнительный директор ФТА РК Алдияр Нуралинов.