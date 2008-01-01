Тяжелую атлетику могут исключить из Олимпийских игр. МОК сделал заявление

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения тяжелой атлетики из программы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщается на его официальном сайте.

Причиной стало решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о замене исполняющей обязанности ее президента американки Урсулы Папандреа на Интара Йодбангтоя из Индонезии.

МОК, не согласный с этим назначением, направил руководству IWF претензии. В заявлении говорится, что могут приняты меры о недопущении тяжелой атлетики на ОИ-2024. Также программа дальнейших соревнований может быть пересмотрена.