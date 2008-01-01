Илья Ильин получил новую должность

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин
возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов Кызылординской области. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram.
"Хочу поделиться новостью о том, что я возглавил филиал Казахстанского Союза Спортсменов Кызылординской области. Филиал был официально зарегистрирован 1 сентября 2020 года. Впереди серьезные планы по развитию спорта в моем родном регионе. И я ставлю амбициозные цели, к реализации которых мы обязательно придем!", - написал Ильин.
Ранее Ильин завершил карьеру
спортсмена и был назначен на должность директора ледового комплекса "Мұз айдыны" в родной Кызылорде.
31-летний Ильин становился победителем ЧМ в 2005, 2006, 2011 и 2014 годах. В 2016 году его лишили золотых медалей Олимпиад-2008 и ОИ-2012 после перепроверки допинг-проб и дисквалифицировали на два года.