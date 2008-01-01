Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам и объявила состав

Команда заметно "омолодилась".

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к тренировкам. Команда расположилась в олимпийском центре "Ак Булак" в Алматинской области, сообщает пресс-служба ФТАРК.



Перед стартом УТС каждый член команды прошел тестирование на Covid-19, после чего ребята находились в так называемой "карантинной зоне", где повторили тестирование.



"К нынешней ситуации в условиях пандемии мы подошли очень ответственно и соблюдаем все необходимые санитарные нормы. Все ребята сдали ПЦР, после чего неделю находились на строжайшем карантине. Лишь убедившись, что все здоровы, мы приступаем к тренировкам", - отметил главный тренер НСК РК Бахыт Ахметов.



Согласно действующим правилам, в УТС могут принять участие не более 30 человек, включая тренерский состав и обслуживающий персонал. Поэтому часть спортсменов продолжит тренироваться самостоятельно.



Состав команды:

Ауелханов Аблай 2003 г.р.

Акмолда Сайрамкез 2002 г.р.

Сон Игорь 1998 г.р.

Чонтей Арли 1992 г.р.

Тайсуев Сайхан 2002 г.р.

Савельев Анатолий 2000 г.р.

Сапи Есенгельды 2002 г.р.

Рахимов Нижат, 1993 г.р.

Дроздов Алексей 2001 г.р.

Адилетулы Нургиса 2000 г.р.

Антропов Артем 2000 г.р.

Бекболат Рахат 2004 г.р.

Самарканов Андас 2001 г.р.

Ыбрай Гульнура 2003 г.р.

Павлова Дарья 2001 г.р.

Кузганбаева Карина 2000 г.р.

Быкова Екатерина 1997 г.р.

Мешитханова Раушан 1995 г.р.

Сансызбаева Айсамал 2003 г.р.

Муптилда Айзада 1998 г.р.



"Ближайший старт – чемпионат Азии в ноябре, но состоится он или нет, покажет время. В любом случае мы будем полноценно тренироваться и готовиться. Состав сборной заметно "омолодился" - 70 процентов это юниоры. Поэтому работа предстоит большая, чтобы в ближайшие старты наши ребята смогли выступать на уровне с более опытными спортсменами. Из местных стартов планируем провести Чемпионат Казахстана в Талдыкоргане в этом году, но по датам еще не могу точно сказать. После соревнований уже определим, кто останется в основном составе сборной", - сказал Ахметов.