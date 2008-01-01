"Выступили без подготовки". Главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике прокомментировал "серебро" Чиншанло

Завершился международный Кубок по тяжелой атлетике, приуроченный ко дню независимости Республики Узбекистан. Он прошел в режиме онлайн.
Казахстан на этом турнире представляли Зульфия Чиншанло
и Ибрагим Берсанов
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Чиншанло стала второй среди женщин в категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья спортсменка подняла 200 (85+115) килограммов. Первое место заняла Муаттар Набиева из Узбекистана - 205 (95+110) килограммов. Замкнула тройку лидеров Йоанна Лочовска из Польши - 185 (80+105) килограммов.
Ибрагим Берсанов занял шестое место среди мужчин весом свыше 109 килограмм.
"Мне сложно оценивать выступление ребят на турнире, так как нынешние условия диктуют свои правила. Зульфия заняла второе место, Ибрагим шестое… И этот результат они показали, можно сказать, без подготовки. Как вы знаете, с марта месяца у нас не было ни одного УТС, спортсмены тренировались дома. Поэтому результатом я удовлетворен. Первый старт после большого перерыва, пусть и онлайн, все же дал возможность почувствовать соревновательную атмосферу, дух борьбы, и это сейчас главное",- цитирует Федерация
главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бахыта Ахметова
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