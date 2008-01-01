Чиншанло стала серебряной призеркой международного Кубка по тяжелой атлетике

Сопернице она уступила в рывке.

Зульфия Чиншанло. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 07:13
Казахстанка Зульфия Чиншанло заняла второе место на международном Кубке по тяжелой атлетике, приуроченном ко дню независимости Республики Узбекистан, сообщается на сайте WFRK.

В категории до 55 килограммов сильнейшей стала спортсменка из Узбекистана Муаттар Набиева, в сумме двоеборья поднявшая 205 килограммов (95+110).

Чиншанло уступила сопернице в рывке, при этом в толчке ей не было равных. Реализовав все три подхода, Зульфия "толкнула" 115 килограмм. Тройку лидеров замкнула Йоанна Лоховская из Польши (80+105).

На помост выйдет еще один представитель Казахстана - Ибрагим Берсанов, его выступление в весовой категории свыше 109 килограммов ожидается 30 августа.

Соревнования проходят в режиме онлайн.
Метки:
Тяжелая атлетика Чиншанло Зульфия
Атлетика Тяжелая атлетика
0
Сегодня 07:13
© 2008 - 2020 ТОО «EML»