Чиншанло стала серебряной призеркой международного Кубка по тяжелой атлетике

Казахстанка Зульфия Чиншанло
заняла второе место на международном Кубке по тяжелой атлетике, приуроченном ко дню независимости Республики Узбекистан, сообщается на сайте
WFRK.
В категории до 55 килограммов сильнейшей стала спортсменка из Узбекистана Муаттар Набиева
, в сумме двоеборья поднявшая 205 килограммов (95+110).
Чиншанло уступила сопернице в рывке, при этом в толчке ей не было равных. Реализовав все три подхода, Зульфия "толкнула" 115 килограмм. Тройку лидеров замкнула Йоанна Лоховская
из Польши (80+105).
На помост выйдет еще один представитель Казахстана - Ибрагим Берсанов
, его выступление в весовой категории свыше 109 килограммов ожидается 30 августа.
Соревнования проходят в режиме онлайн.