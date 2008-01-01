Чиншанло и еще один казахстанский тяжелоатлет примут участие в Кубке независимости Узбекистана

Казахстанские тяжелоатлеты(до 55 килограмм) и(свыше 109 килограмм) примут участие в Кубке независимости Узбекистана, сообщает пресс-служба Федерации.Международный турнир будет проходить в онлайн-режиме с 27 по 30 августа. Тяжелоатлеты могу соревноваться из дома или тренировочного центра. Организаторы выставил ряд правил по упражнению и установке видеооборудования, но результаты и рекорды не будут официально признаны."Несмотря на то, что Кубок пройдет в онлайн-формате, для нас очень важно это соревнование, - отметил главный тренер сборной Казахстана. - В первую очередь, этот турнир поспособствует тому, чтобы поднять командный соревновательный дух. Ребята соскучились за помостом, за соревновательной атмосферой во время карантина и с удовольствием будут как выступать, так и болеть за своих".Сейчас сборная Казахстана находится в "карантинной зоне". После сдачи повторных тестов на коронавирус спортсмены приступят к учебно-тренировочному сбору.Кубок независимости Узбекистана в весе Чиншанло пройдет 28 августа - с 18:00 до 20:00 по времени Нур-Султана, а в категории Биртанова - 30 августа с 200:00 до 22:00. Ожидается, что турнир будет транслироваться на YouTube-канале Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).