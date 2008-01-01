Выигравшая пять раз ЧМ тяжелоатлетка из Казахстана дисквалифицирована за допинг

Тяжелоатлетка Надежда Ногай
и легкоатлетка Мария Телушкина
дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт
Казахстанского национального антидопингового центра.
Четыре года дисквалификации получила Ногай. Срок ее отстранения отсчитывается
с 10 июня 2017 года и закончится 10 июня 2021 года. Ее наказали за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода. За карьеру Ногай выигрывала два молодежных чемпионата мира (2011, 2015) и три ЧМ среди юношей (2011, 2012, 2013).
С 15 июня 2020 по 15 июня 2022 года дисквалифицирована 26-летняя Телушкина (ранее носила фамилию Золотько), выступающая в метании диска. В пробе участницы Олимпиады-2016 найден кломифен: препарат используют женщины для беременности - улучшение процесса овуляции, либо атлеты - для восстановления после приема стероидов.