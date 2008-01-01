Выигравшая пять раз ЧМ тяжелоатлетка из Казахстана дисквалифицирована за допинг

Вместе с ней наказана участница Олимпиады-2016.

Надежда Ногай. Фото: wfrk.kz©
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Сегодня 18:13
Тяжелоатлетка Надежда Ногай и легкоатлетка Мария Телушкина дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Казахстанского национального антидопингового центра. 

Четыре года дисквалификации получила Ногай. Срок ее отстранения отсчитывается с 10 июня 2017 года и закончится 10 июня 2021 года. Ее наказали за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода. За карьеру Ногай выигрывала два молодежных чемпионата мира (2011, 2015) и три ЧМ среди юношей (2011, 2012, 2013).

С 15 июня 2020 по 15 июня 2022 года дисквалифицирована 26-летняя Телушкина (ранее носила фамилию Золотько), выступающая в метании диска. В пробе участницы Олимпиады-2016 найден кломифен: препарат используют женщины для беременности - улучшение процесса овуляции, либо атлеты - для восстановления после приема стероидов. 
Метки:
Тяжелая атлетика Допинг Дисквалификация Олимпиада-2016 Легкая атлетика Бразилия
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0
Сегодня 18:13
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